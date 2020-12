14:19 Uhr

Viermaliger Olympiasieger Ammann verzichtet auf Skiflug-WM

Der viermalige Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann verzichtet auf eine Teilnahme der Skiflug-Weltmeisterschaft in Slowenien.

Der Schweizer legt aufgrund seiner Formschwäche eine Wettkampfpause ein. In fünf Einzelwettkämpfen hat Ammann bislang in dieser Saison noch keinen einzigen Weltcup-Punkt geholt, kam also nie unter die besten 30 Springer. 2010 war der heute 39-Jährige in Planica, wo auch diesmal die WM stattfindet, Skiflug-Weltmeister geworden. Die WM beginnt am Donnerstag mit der Qualifikation.

© dpa-infocom, dpa:201207-99-603231/2 (dpa)

Informationen zum Skisprung-Team der Schweiz

Themen folgen