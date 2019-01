Vierschanzentournee 2018/2019: Gesamtwertung aktuell

vor 20 Min.

Die Vierschanzentournee geht in ihr drittes Skispringen in Innsbruck. Doch wie ist der Stand heute und aktuell? Hier die Gesamtwertung der 4-Schanzen-Tournee + Wertung, Zwischenstand, Führung, Rangliste, Gewinner und Sieger.

Die Vierschanzentournee geht in ihr drittes Skispringen in Innsbruck. Doch wie ist der Stand heute und aktuell? Hier die Gesamtwertung der 4-Schanzen-Tournee (Wertung, Zwischenstand, Führung, Rangliste, Gewinner und Sieger). Nach zwei von drei Skispringen steht Markus Eisenbichler auf Platz 2 in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2018/19 hinter dem Favoriten aus Japan, Ryoyu Kobayashi. Auf Platz 3 steht schon etwas abgeschlagen David Kubacki vor Andreas Stjernen und Roman Koudelka. Unter den Top-10 der diesjährigen Vierschanzentournee finden sich weitere bekannte Namen wie Kamil Stoch, Timi Zajc, Piotr Zyla, Stephan Leyhe und Daniel Huber.

Gesamtwertung aktuell der Vierschanzentournee vor dem Skispringen in Innsbruck

1. KOBAYASHI Ryoyu 548.9



2. EISENBICHLER Markus 546.6



3. KUBACKI Dawid 526



4. STJERNEN Andreas 523.5



5. KOUDELKA Roman 518.2



6. STOCH Kamil 516.8



7. ZAJC Timi 514.7



8. ZYLA Piotr 509.6



9. LEYHE Stephan 509



10. HUBER Daniel 504

Die weiteren Platzierungen:

11 JOHANSSON Robert NOR 503.8 12 GEIGER Karl GER 498.7 13 AMMANN Simon SUI 493.7 14 SATO Yukiya JPN 491.3 15 SIEGEL David GER 486.5 16 FREITAG Richard GER 482.8 17 KLIMOV Evgeniy RUS 477.3 18 PEIER Killian SUI 474.1 19 WOLNY Jakub POL 466.2 20 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 465.4 21 FORFANG Johann Andre NOR 461.6 22 NAKAMURA Naoki JPN 435 23 SCHMID Constantin GER 432.6 24 ITO Daiki JPN 361.9 25 KRAFT Stefan AUT 359.9 26 FANNEMEL Anders NOR 358.2 27 SEMENIC Anze SLO 338 28 PASCHKE Pius GER 337.8 29 KOBAYASHI Junshiro JPN 337.1 30 AALTO Antti FIN 331.9 31 PEDERSEN Robin NOR 317.7 32 FETTNER Manuel AUT 305.2 33 HAYBOECK Michael AUT 300.3 34 SCHIFFNER Markus AUT 292.6 35 PREVC Peter SLO 247.5 36 GRANERUD Halvor Egner NOR 245.4 37 POLASEK Viktor CZE 210.8 38 WELLINGER Andreas GER 210.5 39 TANDE Daniel Andre NOR 203.5 40 FREUND Severin GER 201.1 41 ASCHENWALD Philipp AUT 200.5 42 HOFFMANN Felix GER 196.7 43 ZNISZCZOŁ Aleksander POL 194.5 44 BAER Moritz GER 193.7 45 HULA Stefan POL 193.3 46 DAMJAN Jernej SLO 178.6 47 HAMANN Martin GER 168.9 48 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 120.7 49 LEAROYD Jonathan FRA 111.7 50 PAVLOVCIC Bor SLO 109.2 51 INSAM Alex ITA 101.2 52 KASAI Noriaki JPN 100.9 53 HLAVA Lukas CZE 93.6 54 BICKNER Kevin USA 90.6 55 SCHULER Andreas SUI 87.6 56 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 82;

