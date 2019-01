18:31 Uhr

Vierschanzentournee Ergebnisse: Eisenbichler fliegt auf Platz 2 Wintersport

Das zweite Skispringen der Vierschanzentournee fand heute in Garmisch-Partenkirchen statt. Die Augen waren aus deutscher Sicht auf Markus Eisenbichler gerichtet. Hier alle Ergebnisse des 1. Durchgangs und des 2. Durchgangs.

Vierschanzentournee Ergebnisse heute in Garmisch: Es war spannend in Garmisch-Partenkirchen heute beim Neujahrsspringen: Markus Eisenbichler hat die Sieg-Chancen der Skispringer bei der Vierschanzentournee gewahrt. Der 27 Jahre alte Tour-Zweite belegte nach Sprüngen auf 138 und 135 Meter beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen den 2. Platz und musste sich wieder nur dem Überflieger aus Japan, Ryoyu Kobayashi, geschlagen geben. In der Gesamtwertung läuft nun alles auf einen Zweikampf zwischen Eisenbichler, der in Oberstdorf ebenfalls Zweiter geworden war, und Kobayashi hinaus. Als zweitbester Deutscher landete Stephan Leyhe auf Rang sieben. Dritter wurde Dawid Kubacki aus Polen.

Alle Augen sind auf Eisenbichler in Garmisch gerichtet

Gestern noch scherzte Eisenbichler. "Wie will ich um elf ins Bett, wenn es da draußen knallt?" Der Zweite der Vierschanzentournee 2018/2019 verbringt mit seinen Mannschaftskameraden noch den Jahreswechsel, aber dann heißt es schnell ins Bett - am besten mit Oropax.

Vierschanzentournee Ergebnisse heute in Garmisch

Hier finden Sie zeitnah alle Ergebnisse heute am Dienstag zum Skispringen der Vierschanzentournee 2018/2019 in Garmisch-Partenkirchen, 1. Durchgang und 2. Durchgang.

End-Ergebnis nach dem 2. Durchgang

1. Kobayashi, Ryoyu (JAP), 266,6



2. Eisenbichler, Markus (GER), 264,7



3. Kubacki, David (POL), 256,2



4. Koudelka, Roman (CZE), 253,8



5. Kobayashi, Junshiro (JAP), 249,4



6. Stoch, Kamil (POL), 249,2



7. Leyhe, Stephan (GER), 249



8. Zajc, Timi (SLO), 248,7



9. Granerud, Halvor Egner (NOR), 245,4



10. Stjernen, Andreas (NOR), 245,3



Zwischenstand - Ergebnisse nach dem 1. Durchgang

1. Kobayashi, Ryoyu (JAP), 129,5



2. Eisenbichler, Markus (GER), 129,3



3. Kubacki, Dawid (POL), 122,7



4. Kobayashi, Junshiro (JAP), 119,4



5. Koudelka, Roman (POL), 116,7



6. Zajc, Timi (SLO), 116,4



7. Freitag, Richard (GER), 116,3



8. Wolny, Jakub (POL), 116,1



9. Fannemel, Anders (NOR), 115,3



10. Granerud, Halvor Egner (NOR), 114,7



Vierschanzentournee Ergebnisse gestern Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen

Die besten 10 der Quali in Garmisch:



1 Dawid Kubacki Polen 138.10



2 Ryoyu Kobayashi Japan 137.60



3 Kamil Stoch Polen 136.40



4 Markus Eisenbichler Deutschland 134.40



5 Andreas Stjernen Norwegen 133.50



6 Karl Geiger Deutschland 132.10



7 Roman Koudelka Tschechien 130.30



8 Stephan Leyhe Deutschland 130.20



9 Timi Zajc Slowenien 130.00



10 Anders Fannemel Norwegen 129.90



