vor 21 Min.

Vierschanzentournee heute: Qualifikation live in TV & Stream - Termine Wintersport

Die Vierschanzentournee geht zum 4. Springen. Heute ist Qualifikation in Bischofshofen. Wir sagen Ihnen, wann und wo Sie das Skispringen live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können und verraten die TV-Termine und den Zeitplan.

Die Vierschanzentournee geht zum 4. Springen. Heute ist Qualifikation in Bischofshofen. Wir sagen Ihnen, wann und wo Sie das Skispringen live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können und verraten die TV-Termine und den Zeitplan.

Die Vierschanzentournee geht zum 4. Springen. Heute ist Qualifikation in Bischofshofen. Wir sagen Ihnen, wann und wo Sie das Skispringen live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können und verraten die TV-Termine und den Zeitplan.

Nach dem recht enttäuschenden Skispringen in Innsbruck aus deutscher Sicht, liegt Markus Eisenbichler zwar noch auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2018/2019, jedoch ist der Japaner Ryoyu Kobyashi fast uneinholbar enteilt. Doch die deutschen Fans glauben an ein Wunder und beim Skispringen ist schon so viel passiert - vielleicht wird es also nochmal spannend.

Beim letzten Skispringen des Skisprung-Spektakels Vierschanzentournee steht heute am späten Nachmittag die letzte Qualifikation an. Die Blicke gehen dabei wieder auf Ryoyu Kobayashi aus Japan, der die diesjährige Tournee mit drei Gewinnen in drei Springen beherrscht und nach seinem starken Sieg in Innsbruck schon gut 26 Meter vor dem Zweiten Markus Eisenbichler liegt. Für "Eisy" geht es jetzt darum, seinen 2. Platz zu verteidigen. Der Norweger Andreas Stjernen liegt nur etwa 2 Meter hinter dem Deutschen.

Vierschanzentournee heute in Bischofshofen wann: TV-Termine und Zeitplan

Hier finden Sie zur Qualifikation beim Skispringen heute in Bischofshofen alle Termine, die TV-Termine und den Zeitplan:

Skispringen heute am 5. Januar: Qualifikation

12.00 Uhr Stadioneinlass

15.00 Uhr Offizielles Training

17.00 Uhr Qualifikation

Vierschanzentournee am 6. Januar

12.00 Uhr Stadioneinlass

15.30 Uhr Probedurchgang

17.00 Uhr 1. Durchgang

Danach 2. Durchgang

Anschließend Finale und Siegerehrung

Skispringen heute: Vierschanzentournee live in TV, Fernsehen und Live-Stream

Auch heute wird das Skispringen in Bischofshofen der Vierschanzentournee wieder live in TV, Fernsehen und im Live-Stream zu sehen sein. Eurosport und ZDF berichten live in TV, Fernsehen und Live-Stream. Die ARD hingegen hat heute keine Live-Übertragung und auch keinen Stream. stni

Themen Folgen