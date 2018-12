vor 34 Min.

Vierschanzentournee heute in Garmisch: Qualifikation, Termine, live sehen Wintersport

Die Vierschanzentournee 2018/2019 geht heute in Garmisch-Partenkirchen mit der Qualifikation zum Neujahrsspringen weiter. Nach dem überraschenden zweiten Platz von Markus Eisenbichler hinter Kobayashi hoffen die deutschen Fans auf einen weiteren Erfolg. Erst einmal muss Eisenbichler die Qualifikation heute am Montag überstehen. Hier alle Infos zu Skispringen, Termine, Zeitplan, Uhrzeit, Start, Beginn und alle Fakten zur Live-Übertragung in TV und Live-Stream.

Vierschanzentournee heute in Garmisch-Partenkirchen: die Qualifikation

Gestern am Sonntag hat Markus Eisenbichler den DSV-Skispringern beim Auftaktspringen in Oberstdorf unerwartet den ersten Platz auf dem Treppchen der Vierschanzentournee 2018/2019 beschert. Der Skispringer kam nach Sprüngen mit Weiten auf 133 und 129 Meter den 2. Platz hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi, der lediglich 0,4 Punkte vorne liegt. Dritter wurde Stefan Kraft aus Österreich. Karl Geiger und Stephan Leyhe gelang es auch unter die besten 15 zu kommen. In Durchgang 1 erlebte das deutsche Skisprung-Team eine bittere Enttäuschung: Severin Freund und Andreas Wellinger schieden vorzeitig aus.

Vierschanzentournee 2018/2019: Termine, Zeitplan, Uhrzeit, Start und Beginn

Hier alle Infos zu Termine, Zeitplan, Uhrzeit, Start und Beginn:

Stadioneinlass, 10 Uhr, 31.12.2018



Offizielles Training, 11.45 Uhr



Beginn Übertragung der ARD: 13.40 Uhr



Qualifikation, 14 Uhr Und so geht es am Dienstag, 1. Januar 2019, weiter

Stadioneinlass, 10 Uhr Probedurchgang, 12.30 Uhr



1. Durchgang Wettkampf, 13 Uhr



2. Durchgang Wettkampf, anschließend Siegerehrung, anschließend



Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen – Qualifikation heute live in TV & Live-Stream

Die Qualifikation der Vierschanzentournee in Garmisch wird auch heute wieder live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein. Die ARD überträgt aus Garmisch-Partenkirchen ab 13.40 Uhr das Skispringen live in TV, Fernsehen und auch online im Live-Stream. Das ZDF zeigt keinen Wintersport am heutigen Monat live in TV und Stream. Die Übertragung der Qualifikation beginnt um 14 Uhr.

Im Moment seines größten Erfolgs kämpfte Markus Eisenbichler mit seinen Gefühlen. "Das ist brutal geil, dass die Hütte so voll ist. Am liebsten tät ich grad nur heulen", rief der emotionale Zweite den gut 25.000 Skispruing-Fans bei der Siegerehrung in Oberstdorf zu. Heute bei der Qualifikation beim Skispringen der 4-Schanzen-Tournee in Garmisch will er erneut angreifen. stni

