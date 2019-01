vor 49 Min.

Vierschanzentournee heute live in TV & Live-Stream: Termine Wintersport

Heute geht die Vierschanzentournee 2019 in Innsbruck weiter. Das Skispringen wird in der Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein. Alle TV-Termine des 1. und 2. Durchgangs hier.

Heute geht die Vierschanzentournee 2019 in Innsbruck weiter. Das Skispringen wird in der Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein. Alle TV-Termine des 1. und 2. Durchgangs hier.

Heute geht die Vierschanzentournee 2019 in Innsbruck weiter. Das Skispringen wird in der Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein. Alle TV-Termine des 1. und 2. Durchgangs hier.

Mit einer herben Enttäuschung für die deutschen Fans endete gestern die Qualifikation beim Skispringen der Vierschanzentournee in Innsbruck. Markus Eisenbichler, Zweiter in der Gesamtwertung der diesjährigen Tournee, sprang lediglich auf den 32. Platz. Der führende Ryoyu Kobayashi sprang souverän auf den ersten Platz.

Skispringen in Innsbruck: Eisenbichler sollte nicht abgeschrieben werden

Eisenbichler sagte: "Jetzt habe ich mal einen verhaut. Der deutsche Skispringer, der im Skiflug wild gerudert hatte und bereits nach 116 Metern zur Landung ansetzen musste, sagte weiter: "Es war keine Granate, aber es war nur die Quali, Gott sei Dank.“ Da die Qualifikation aber keine Punkte bringt, kann Eisenbichler den verpatzten Sprung aber eigentlich locker verkraften.

Vielleicht kann Eisenbichler aber sogar einen Vorteil daraus machen beim Skispringen heute in Innsbruck bei der Vierschanzentournee: Er springt nun im 1. Durchgang etwa eine 30 Minuten vor dem Japaner Kobayashi. Vielleicht kann er sich länger ausruhen oder vom drehenden Wind profitieren.

Vierschanzentournee 2019 heute: Termine – wann wird gesprungen 1. und 2. Durchgang

Hier alle Termine + Uhrzeit, Datum, Beginn und Zeit beim Skispringen in Innsbruck: Freitag, 4. Januar 2019 - Wettkampf 1. Durchgang und 2. Durchgang

12.30 Uhr Probedurchgang



13.30 Uhr Live-Übertragung – Start in ARD



14.00 Uhr 1. Durchgang



Anschließend 2. Durchgang



Siegerehrung des Bergiselspringens in Innsbruck



Donnerstag, 3. Januar 2019 - Qualifikation

11.45 Uhr Offizielles Training



13.00 Uhr Beginn Live-Übertragung ARD



14.00 Uhr Qualifikation



Vierschanzentournee heute am Freitag live in TV, Fernsehen und Live-Stream

Das dritte Skispringen (Bergiselspringen) der Vierschanzentournee 2018/2019 in Innsbruck wird wieder live in TV und Live-Stream zu sehen sein. ARD und Eurosport zeigen heute das Skispringen live in TV, Fernsehen und Live-Stream. Das ZDF hat keine Live-Übertragung am Freitag – weder in TV noch im Stream.

Nach dem Skispringen in Innsbruck berichten wir zeitnah über die Ergebnisse des 1. und 2. Durchgangs. stni

Themen Folgen