Vierschanzentournee heute live in TV & Stream: Wettbewerb + Quali Wintersport

Bischofshofen, die Vierschanzentournee soll heute mit Qualifikation und Skispringen (1. und 2. Durchgang) weiter gehen. Hier alle möglichen Termine, der Zeitplan sowie die TV-Übertragung live im Fernsehen und Live-Stream. Gestern wurde die Qualifikation auf heute verschoben.

Das Training und die Quali vom Skispringen der Vierschanzentournee gestern in Bischofshofen waren wegen der widrigen Witterung im Pongau zunächst immer wieder verschoben worden. Heute am Sonntag soll zuerst das Training an der Schanze ab 13.30 Uhr nachgeholt werden. Etwa 60 Minuten später ist der Beginn der Qualifikation angesetzt, die aber bei weiter chaotischen Wetter-Bedingungen oder terminlichem Druck ebenfalls gestrichen werden kann. Der 1. Durchgang soll - läuft alles glatt - um 17.00 Uhr starten, jedoch ohne K.o.-Duelle. Schon vor 7 Jahren hatte es in Bischofshofen (Österreich) am Qualifikations-Tag Probleme mit Schnee gegeben. Dann wurde die Quali nach etwa der Hälfte der gesprungenen Skispringer abgebrochen.

Skispringen heute in Bischofshofen: Termine und Zeitplan der Vierschanzentournee - Quali + Wettkampf

Termine und Zeitplan heute



13.30 Uhr Training



14.30 Uhr Qualifikation



17 Uhr Start erster Durchgang Wettkampf



Danach 2. Durchgang



Danach Siegerehrung



Vierschanzentournee / Skispringen heute live in TV, Fernsehen und Live-Stream: TV-Termine

Das Skispringen und die Qualifikation in Bischofshofen werden heute wieder live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu verfolgen sein. ZDF und Eurosport bringen die Vierschanzentournee live in TV und Stream. TV-Termine: Die ARD zeigt heute keine live-Übertragung in TV oder Stream.

Deutsche Skispringer hoffen auf Wetterbesserung

"Wir hoffen auf Wetterbesserung bis morgen", sagte Bundestrainer Werner Schuster. Zwar ist auch für heute Schneefall angekündigt. Der soll aber schwächer sein als gestern. Schuster verordnete seiner Mannschaft für den restlichen Tag Ruhe. Zu den Aussichten seiner deutschen Skispringer sagte Schuster: "Markus hat keine schlechte Position, ich würde den Stephan (Leyhe) nicht unterschätzen." stni

