Vierschanzentournee heute live in TV und Live-Stream

Das Skispringen der Vierschanzentournee 2018/19 startet heute in Oberstdorf . Hier alle Infos zur Übertragung live in Fernsehen, TV und online im Live-Stream. Außerdem alles zu Termin, Beginn, Uhrzeit und Zeitplan. Beim Auftakt Skispringen sind wohl Wettbewerb als auch Qualifikation live zu sehen.

Die Vierschanzentournee ist eines der beliebtesten Sport-Events der Deutschen. Das ZDF zeigt das Auftakt-Skispringen der 4-Schanzen-Tournee 2018/2019 am Sonntag, 30. 12. 2018, ab 16.15 Uhr live aus Oberstdorf. Die Qualifikation beginnt schon am Samstag, 29. Dezember 2018, ab zirka 16.10 Uhr live im ZDF. Die Skispringer aus Deutschland um Olympia-Sieger Andreas Wellinger, Karl Geiger und Stephan Leyhe haben große Ziele. Als Top-Favoriten dieser Vierschanzentournee gelten jedoch Kamil Stoch und Ryoyo Kobayashi aus Polen bzw. Japan. Auch das Finale der 4-Schanzen-Tournee am Sonntag, 6. Januar 2019, wird wieder im ZDF gezeigt.

Sonntag, 30.12.2018, Skispringen heute in Oberstdorf, 1. Durchgang und 2. Durchgang der Vierschanzentournee live sehen

12 Uhr Einlass ins Stadion

15 Uhr Probedurchgang

30.12.2018, 16.30 Uhr, Oberstdorf, 1. Durchgang Wettkampf Skispringen



Wettkampf Skispringen 30.12.2018 im Anschluss, Oberstdorf, 2. Durchgang



Anschließend Siegerehrung

Mit 25 Duellen und dem darauf folgenden 2. Durchgang startet heute am Sonntag die Vierschanzentournee in Oberstdorf. Favorit ist der Ryoyu Kobayashi aus Japan, der in der Qualifikation hinter Stefan Kraft auf Rang 2 landete.

Samstag, 29.12.2018, Tag der Qualifikation

12 Uhr Stadioneinlass

14.30 Uhr Training an der Schattenbergschanze

29.12.2018, 16.30 Uhr, Oberstdorf, Qualifikation , 1. Springen der Vierschanzentournee 2018/19



, 1. Springen der Vierschanzentournee 2018/19 20 Uhr Rahmenprogramm mit Unterhaltung im Nordic Parc

Beim Skispringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf ist sowohl der 1. Durchgang als auch der 2. Durchgang live zu sehen. Es wird erwartet, dass der 2. Durchgang etwa gegen 18 Uhr startet.

Vierschanzentournee Oberstdorf heute live in TV, Fernsehen und online im Live-Stream

Die Vierschanzentournee 2018/19 in Oberstdorf wird live in TV, Fernsehen und Live-Stream free und kostenlos zu sehen sein. Neben dem ZDF zeigt auch Eurosport das Auftakt-Skispringen der Vierschanzentournee sowie die Qualifikation live in TV und Live-Stream. Die ARD bietet leider keinen Live-Stream und auch keine TV-Übertragung an.

Reporter an der Schattenbergschanze in Oberstdorf ist Stefan Bier, für Moderation und Analyse stehen Norbert König und ZDF-Experte Toni Innauer bereit.



Ex-Skispringer Jens Weißflog hält einen Sieg eines deutschen Skispringer bei dieser Vierschanzentournee nicht für wahrscheinlich: "Mit den Polen zusammen stellen wir sicher die stärkste Mannschaft. Aber es fehlt uns der Mann für ganz vorne."