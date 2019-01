Vierschanzentournee in Innsbruck: Qualifikation, Termine & Uhrzeit

Vierschanzentournee 2019 - Skispringen der Qualifikation in Innsbruck: Qualifikation, Termine & Uhrzeit: Die Vierschanzentournee geht am Donnerstag (3.1.2019) in seinen dritten Wettkampf beim Bergiselspringen in Innsbruck. Zunächst steht die Qualifikation an, bevor es am Freitag dann in die Wettkämpfe mit Durchgang 1 und Durchgang 2 geht.

In der Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2018/2019 läuft jetzt alles auf einen Zweikampf von Markus Eisenbichler mit Ryoyu Kobayashi aus Japan hinaus. Dazu Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster: „Das ist eine tolle Ausgangsposition.“ Sein aktueller Top-Skispringer, der zuletzt seine oft starken Leistungen im Training nicht in den Wettkampf mitnehmen konnte, hat ein solides und sehr hohes Niveau, auf das er aktuell bauen kann. Nach einem Ruhetag geht die Vierschanzentournee am Donnerstag um 14 Uhr mit der Skispringen-Qualifikation am Bergisel in Innsbruck weiter (ARD und Eurosport).