vor 18 Min.

Vom Winter- zum Sommersport: Laura Dahlmeier startet bei Berglauf-WM

Startet bei der Berglauf-WM in Argentinien: Laura Dahlmeier.

Laura Dahlmeier hat ihre Biathlon-Karriere beendet und sich einer neuen Sportart zugewandt. Auch dabei scheint die 26-Jährige ein Talent zu sein.

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier stellt sich nach dem Ende ihrer Biathlon-Karriere einer neuen sportlichen Herausforderung. Die siebenmalige Weltmeisterin nimmt an der Langstrecken-Weltmeisterschaft im Berglauf im November in Argentinien teil. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nominierte die 26-Jährige, die im Mai bei den Skijägern aufgehört hatte, für ihre erste internationale Meisterschaft in einer Sommersportart.

Mit ihren starken Leistungen im Berglauf im Sommer machte Dahlmeier auf sich aufmerksam und wurde vom DLV für das Event in Villa la Angostura am 16. November nominiert. Die Garmisch-Partenkirchnerin sagte laut DLV-Mitteilung vom Mittwoch ihre WM-Teilnahme zu.

Dahlmeier gewann dieses Jahr bereits den Karwendelmarsch

Ende August hatte die Biathlon-Weltcupgesamtsiegerin von 2017 beim 11. Karwendelmarsch gesiegt und über die 52 Kilometer lange Laufstrecke mit 2300 Höhenmetern den neuen Damen-Streckenrekord von 4:51:03 Stunden aufgestellt. Auch den Zugspitz Ultratrail - Basetrail XL (4:15:38 Stunden) Mitte Juni hatte Dahlmeier überlegen gewonnen. Über eine ähnlich lange Strecke geht es auch bei der Berglauf-WM.

"Ich freue mich, so eine fantastische Sportlerin wie Laura im Team zu haben. Sie ist nicht nur eine gute Läuferin, sondern auch eine gute Kletterin", sagt DLV-Berglauf-Berater Kurt König: "Es ist immer etwas Besonderes, wenn sich ein Wintersportler dem Sommersport zuwendet oder umgekehrt." Mit Dahlmeier umfasst das WM-Team insgesamt fünf Athleten. (dpa)

