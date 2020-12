07:39 Uhr

Weltcup-Riesenslalom auf Montag verschoben

Der für den heutigen Sonntag angesetzte zweite Weltcup-Riesenslalom der Herren im italienischen Santa Caterina Valfurva ist wegen starker Schneefälle in der Nacht auf Montag verlegt worden, teilte der Ski-Weltverband Fis mit.

Beim ersten Rennen am Samstag war Alexander Schmid beim Sieg des Kroaten Filip Zubcic als bester Deutscher Elfter geworden. Bei den Damen waren beide Super-G-Rennen in St. Moritz wegen hoher Lawinengefahr nach starken Schneefällen in der Region abgesagt worden. Die Speedfahrerinnen werden nun erst in zwei Wochen in Val d'Isere in ihre Weltcup-Saison starten können. Dann sind zwei Abfahrten und ein Super-G geplant.

© dpa-infocom, dpa:201206-99-588574/2 (dpa)

