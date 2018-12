Wintersport heute: Langlauf, Biathlon, Ski-Fahren, Ski-Sprung

vor 54 Min.

Wintersport live im TV und Stream: Am Wochenende vom 14. bis 16. Dezember wird Biathlon, Skispringen, Ski Alpin, Langlauf, Bob, Eisschnellauf und Rodeln zu sehen sein.

Ein langes Wintersport-Wochenende steht bevor. Am 14., 15. und 16. 12. 2018 geht es in den verschiedensten Disziplinen der Weltcups weiter. Wintersport heute live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream gucken? Wir sagen Ihnen, wann wer was überträgt sowie Termine, Zeitplan und Programm zum Wintersport.

Im Fokus dürften der Biathlon Weltcup in Hochfilzen sowie der FIS Ski Alpin Weltcup Alto Badia und Gröden stehen. Arnd Peiffer und Benedikt Doll gehören im Hochfilzen-Sprint im Biathlon zu den Favoriten für die Top-10-Ränge, größter Favorit ist jedoch der Norweger Johannes Thingnes Bö. Im Unterschied zu den Biathletinnen haben die Herren auch schon einen Treppchenplatz mit Johannes Kühn erreichen können. Für Josef Ferstl ist der Super-G in Gröden am Freitag die Rückkehr zum Ort seines bislang größten Triumphs. Vergangenes Jahr holte er in Südtirol den 1. und bisher einzigen Weltcup-Sieg seiner Laufbahn.

Wintersport heute und am Wochenende: Termine, Rennkalender, Zeitplan und Programm

Wintersport am Freitag (14.12.2018):

Ski Weltcup am Freitag, 14.12.2018: Super-G der Herren in Gröden: 12.00 Uhr live auf ZDF und Eurosport (TV & Stream)



Biathlon, 14.12.2018 (Freitag) 14:15 Uhr Männer: Biathlon Sprint 10 Kilometer (ZDF/Eurosport)



Wintersport am Samstag (15.12.2018):

15.12.2018 (Samstag) 11:30 Uhr Frauen: Biathlon Verfolgung 10 Kilometer (ZDF/Eurosport)



Ski Weltcup am Samstag, 15.12.2018: Abfahrt der Herren in Gröden, 11.45 Uhr live auf ZDF und Eurosport (TV & Stream)



15.12.2018 (Samstag) 14:45 Uhr Männer: Biathlon Verfolgung 12,5 Kilometer (ZDF/Eurosport)



Skispringen in Prémon, 11 Uhr



Langlauf in Davos, Sprint Freistil, 13.30 Uhr



Skispringen in Engelberg, 16 Uhr



Wintersport am dritten Advent (16. Dezember 2018):

Ski Weltcup am Sonntag, 16.12.2018: Riesenslalom 1. Lauf der Herren (13 Uhr 2. Lauf) in Alta Badia, 10 Uhr live auf ZDF und Eurosport (TV & Stream)



16.12.2018 (Sonntag) 11:15 Uhr Frauen: Biathlon Staffel 4 x 6 Kilometer (ZDF/Eurosport)



16.12.2018 (Sonntag) 14:00 Uhr Männer: Biathlon Staffel 4 x 7,5 Kilometer (ZDF/Eurosport)



Langlauf in Davos, 10km Freistil, 9.30 Uhr Skirpingen in Prémanon, 11 Uhr



Langlauf in Davos, 15km Freisil, 11.30 Uhr Skispringen in Engelberg, 14.15 Uhr



Wintersport heute: Live im TV mit Übertragung im Live-Stream

Wintersport am Wochenende wird zu großen Teilen in TV, Fernsehen und im Live-Stream direkt übertragen. Von vielen Events gibt es ausführliche Zusammenfassungen oder Einblendungen. Das aktuelle Wintersport-Wochenende übertragen ab heute das ZDF und Eurosport live in TV, Fernsehen und als Übertragung im Live-Stream. Wie erwähnt, wird nicht jedes Event komplett und live zu sehen sein.

Wintersport am Wochenende und heute: Außerdem Rodeln, Bob und Eisschnelllauf

Neben Biathlon und Ski Alpin gibt es am Wochenende Ski-Springen, Langlauf, Bob, Eisschnelllauf und Rodeln. Auch hiervon wird einiges in ZDF und Eurosport zu sehen sein.

