Wintersport heute live in TV, Fernsehen & Stream – TV-Termine (15.-17.3.)

Wintersport heute und am Wochenende live in TV und online im Stream.

Der Wintersport am Wochenende steht im Zeichen der Biathlon WM, doch auch Skispringen, Ski Alpin Weltcup, Langlaufen und Nordische Kombination stehen auf dem Programm. Hier alle Infos, wo Sie heute Wintersport live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können.

Bei uns finden Sie TV-Termine und Zeitplan sowie die übertragenden Sender zum Wintersport-Wochenende vom 15. bis 17. März 2019. Neben der Biathlon WM 2019 stehen auch Langlauf, Skispringen, Ski Alpin Weltcup und Nordische Kombination auf dem Plan. Wir sagen, ob ARD oder ZDF übertragen und wie Sie die Events live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können.

Wintersport am Wochenende heute live in TV, Fernsehen & Stream – TV-Termine (15.-17.3.)

Wintersport am Freitag (15.3.2019)

12 Uhr: Ski Alpin Damen/Herren, Teamwettbewerb in Soldeu

17.30 Uhr: Skispringen (Skisprung Weltcup) der Herren in Vikersund Einzel Quali

Wintersport am Samstag (16.3.2019)

9.30 Uhr Risenslalom der Herren im Ski Alpin in Soldeu

10.30 Uhr: Slalom der Damen in Soldeu

11 Uhr: Nordische Kombination, Weltcup in Schonach, HS 106, 10km der Herren

13 Uhr: Skispringen der Damen in Nizhny Tagil, HS97

13.15 Uhr: Biahtlon WM: Staffel der Damen über 4x6km in Östersund

14.30 Uhr: Langlauf der Herren, Sprint/Freistil in Falun

14.30 Uhr: Langaluf der Damen, Spring/Freistil in Falun

16.30 Uhr: Biahtlon WM 2019 Staffel der Männer, 4x7,5km in Östersund

17 Uhr: Skispringen der Herren im Team, Vikersund

Wintersport am Sonntag (17.3.2019)

9.30 Uhr: Riesenslalom der Frauen (Ski Alpin Weltcup) in Soldeu

10.30 Uhr: Slalom der Männer in Soldeu

11 Uhr: Nordische Kombination der Herren in Schonach, HS 106, 15km

11.30 Uhr: Langlauf Weltcup der Damen in Fallun, 10km Freistil

13 Uhr: Skispringen der Frauen in Nizhny Tagil

13.15 Uhr: Biahtlon WM 12,5km Massenstart der Frauen in Östersund

14.30 Uhr: Langlauf der Herren in Falun, 15km Freistil

16 Uhr: Biathlon WM 2019, 15km Massenstart der Männer in Östersund

17 Uhr: Skispringen (Skisprung Weltcup) der Herren Einzel in Vikersund

Wintersport heute / am Wochenende: ARD oder ZDF – wer sendet live?

Den Wintersport am Wochenende/heute zeigt das ZDF live in TV, Fernsehen und Live-Stream. Auch Eurosport berichtet live. Die ARD/Das Erste zeigt an diesem Wochenende keinen Wintersport live in TV, Fernsehen oder Stream.

