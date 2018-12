vor 36 Min.

Wintersport heute live in TV & Live-Stream (28.-30.12.) Wintersport

Ein tolles Wintersport-Wochenende steht an. Was es heute live im TV und Live-Stream zu sehen gibt. Hier finden Sie Zeitplan, Termine, Uhrzeit und Beginn der Wintersport-Ereignisse heute am Wochenende.

Ein tolles Wintersport-Wochenende steht an. Was es heute live im TV und Live-Stream zu sehen gibt. Hier finden Sie Zeitplan, Termine, Uhrzeit und Beginn der Wintersport-Ereignisse heute am Wochenende.

Hier finden Sie Zeitplan, Termine, Uhrzeit und Beginn der Wintersport-Ereignisse heute am Wochenende. Ein tolles Wintersport-Wochenende (28.12.2018 bis 30.12.2018) steht an. Was es heute live im TV und Live-Stream zu sehen gibt.

An diesem Wintersport-Wochenende ist einiges geboten und viele Events sind live in TV und Livestream zu sehen. Hier alle Events inkl. Infos zu Zeitplan, Termin, Uhrzeit und Beginn.

Alle aufgelisteten Events berichtet das ZDF live in TV und Live-Stream. Auch Eurosport überträgt einige dieser Events.-

Wintersport am Wochenende: Freitag, 28.12.2018

Ski Alpin Abfahrt der Herren, 11.20 Uhr (live ZDF/Eurosport)

Ski Alpin Riesenslalom 1. Lauf Damen, 12.50 Uhr (live ZDF/Eurosport)

Ski Alpin Riesenslalom 2. Lauf Damen, 13.25 Uhr

Wintersport heute am Wochenende: Samstag: 29. Dezember 2018

Ski Alpin Super-G Herren, 11.25 Uhr

Ski Alpin Slalom 2. Lauf Damen, 13.20 Uhr

Langlauf der Damen und Herren im Sprint, 14.30 Uhr

Qualifikation bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf, 16.10 (live in TV und Stream auf ZDF und Eurosport)

Biathlon auf Schalke (Biathlon Team Challenge), 17.50 Uhr

Wintersport am Sonntag

Langlauf Herren über 15 Kilometer, 14.50 Uhr

Langlauf Damen über 10 Kilometer, 16.05 Uhr

Vierschanzentournee, Skispringen in Oberstdorf, 1. Durchgang, 16.15 Uhr

Vierschanzentournee, Skispringen in Oberstdorf, 2. Durchgang, 17.50 Uhr

Im Zentrum der Aufmerksamkeit an diesem Wintersport-Wochenende stehen heute aus deutscher Fan-Sicht sicherlich die Vierschanzentournee in Oberstdorf sowie der Biathlon auf Schalke.

Die Sieger bei der Vierschanzentournee der letzten Jahre

1990 Dieter Thoma (Hinterzarten)



1991 Jens Weißflog (Oberwiesenthal)



1992 Toni Nieminen (Finnland)



1993 Andreas Goldberger (Österreich)



1994 Espen Bredesen (Norwegen)



1995 Andreas Goldberger (Österreich)



1996 Jens Weißflog (Oberwiesenthal)



1997 Primoz Peterka (Slowenien)



1998 Kazuyoshi Funaki (Japan)



1999 Janne Ahonen (Finnland)



2000 Andreas Widhölzl (Österreich)



2001 Adam Malysz (Polen)



2002 Sven Hannawald (Hinterzarten)



2003 Janne Ahonen (Finnland)



2004 Sigurd Pettersen (Norwegen)



2005 Janne Ahonen (Finnland)



2006 Janne Ahonen (Finnland) und Jakub Janda (Tschechien)



2007 Anders Jacobsen (Norwegen)



2008 Janne Ahonen (Finnland)



2009 Wolfgang Loitzl (Österreich)



2010 Andreas Kofler (Österreich)



2011 Thomas Morgenstern (Österreich)



2012 Gregor Schlierenzauer (Österreich)



2013 Gregor Schlierenzauer (Österreich)



2014 Thomas Diethart (Österreich)



2015 Stefan Kraft (Österreich)



2016 Peter Prevc (Slowenien)



2017 Kamil Stoch (Polen)



2018 Kamil Stoch (Polen) stni



