Schweizer Ski-Stars: WM-Party mit schrägen Frisuren

An diesen Anblick wird sich mancher erst gewöhnen müssen. Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen und das Schweizer Ski-Team ließen nach ihrer sportlichen Show in Saalbach-Hinterglemm am Sonntag offenbar den Rasierer kreisen. Der 23-Jährige erschien nach seiner Gold-Fahrt nicht nur bestens gelaunt, sondern auch mit einer Halbglatze zur Medaillenvergabe. In der Mitte waren die Haare komplett abrasiert, an den Seiten noch lang - genau wie bei Landsmann Marco Odermatt.

«Ummso besser dasdä guggisch, umso schlimmer wirds», schrieb von Allmen amüsiert zu einem Bild von sich und der Schweizer Crew, das er bei Instagram gepostet hatte. Der WM-Debütant war in der Abfahrt am Zwölferkogel zuvor zum Titel gerast und hatte Alpin-Dominator Odermatt entzaubert. Der 27-Jährige musste sich zwei Tage nach Super-G-Gold mit Rang fünf begnügen. Er freute sich aber über das starke Schweizer Mannschaftsergebnis, zu dem auch Alexis Monney mit Bronze beigetragen hatte. Auch der trägt mittlerweile übrigens einen gewöhnungsbedürftigen Haarschnitt.