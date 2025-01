Skifahrer Straßer enttäuscht bei Norweger-Show in Wengen

Nach zuletzt ansteigender Form hat Skirennfahrer Linus Straßer in Wengen wieder eine Enttäuschung hinnehmen müssen. Deutschlands bester Slalomfahrer belegte bei dem Klassiker am Lauberhorn nur Platz 13. Auf den ersten Podestplatz in dieser Saison muss der 32-Jährige damit weiter warten.

Die überragenden Norweger feierten in der Schweiz einen Dreifach-Erfolg. Atle Lie McGrath triumphierte vor seinen Landsmännern Timon Haugan und Henrik Kristoffersen. Straßers Teamkollege Anton Tremmel fuhr auf Platz 28.

Durchwachsene Saison für Straßer

Nach drei Nullnummern in Serie war Straßer in Madonna di Campiglio und Adelboden zuletzt Sechster und Vierter geworden. In Wengen suchte er im ersten Durchgang nicht das letzte Risiko und lag zunächst auf Rang sieben. Im Finale fuhr er bis zum Steilhang stark, fiel dann aber doch noch zurück.

Es seien «gute Passagen» dabei gewesen, sagte Straßer am ARD-Mikrofon. Was ihm so ein bisschen fehle, sei die Konstanz über zwei Läufe.

Die nächsten Slaloms finden am kommenden Sonntag in Kitzbühel und drei Tage später in Schladming statt. In der vergangenen Saison gewann Straßer die traditionsreichen Events in Österreich gleich beide.