Ski-Comeback für Neureuther «nie eine Überlegung»

Anders als für seinen langjährigen Rivalen und Freund Marcel Hirscher war für Ex-Skistar Felix Neureuther ein Comeback im alpinen Weltcup nach eigener Aussage nie ein Thema. «Für mich war das nie eine Überlegung», sagte Neureuther der Deutschen Presse-Agentur. «Zum einen ist mein Körper nicht mehr in der Lage dazu, zum anderen habe ich eine Familie mit drei Kindern, mit der ich wahnsinnig gerne Zeit verbringe. All der Aufwand, den der Weltcup mitbringen würde, steht in keiner Relation zu meinem heutigen Leben.»

Hirscher-Start in Sölden noch offen

Neureuther, der in seiner Karriere 13 Weltcup-Rennen gewonnen hat, wird auch in der kommenden Saison als TV-Experte im Einsatz sein. Womöglich analysiert der 40-Jährige dann auch die Auftritte des achtfachen Gesamtweltcupsiegers Hirscher. Der Österreicher arbeitet an seiner Rückkehr. Ob er schon beim Saisonauftakt in Sölden am Wochenende an den Start geht, ist noch offen. Hirscher hatte genau wie Neureuther 2019 seine Laufbahn beendet. Künftig will er für die Niederlande, das Geburtsland seiner Mutter, starten.

Nach Meinung von Neureuther ist das angekündigte Comeback des 35-Jährigen «eine Riesengeschichte für den Skisport». Hirscher sei «genau einer der Charaktere und Protagonisten, die wir dringend brauchen».

Vonn als Vorläuferin in Beaver Creek?

Auch um eine Rückkehr der früheren US-Dominatorin Lindsey Vonn gibt es Gerüchte. Medienberichten zufolge könnte sie bei den Rennen in Beaver Creek im Dezember als Vorläuferin starten. «Auch das wäre eine Riesengeschichte, keine Frage», sagte Neureuther angesprochen auf die 82-fache Weltcupsiegerin. «Wenn man es jemandem zutrauen kann, dann sicher ihr. Aber sie hat ein künstliches Kniegelenk und es ist schon etwas anderes, ob man eine richtige Abfahrt oder für sich am Hang ein paar Gleitkurven fährt.»

Stars wie Hirscher und Vonn können aufgrund ihrer Erfolge die vom Weltverband Fis neu eingeführten Wildcards nutzen, um in den Weltcup zurückzukehren.