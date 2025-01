Ski-Star Odermatt feiert nächsten Heimsieg in Adelboden

Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt hat zum vierten Mal nacheinander den Riesenslalom in Adelboden gewonnen. Der Klassiker im Berner Oberland entwickelte sich zu einem Festtag für die Eidgenossen, denn Odermatts Teamkollege Loic Meillard belegte Rang zwei. Nach dem ersten Durchgang hatte er noch geführt und Odermatt auf Platz drei gelegen. Das Podium komplettierte am Ende der Italiener Luca De Aliprandini.

Bester Deutscher war Anton Grammel auf Platz 16. Auch seine Teamkollegen Jonas Stockinger als 18. und Fabian Gratz als 24. punkteten.

Fünfter Saisonsieg für Odermatt

Für den 27-jährigen Odermatt war es der fünfte Sieg in dieser Saison - der dritte in seiner Paradedisziplin, in welcher der dreimalige Gesamtweltcupgewinner auch Olympiasieger und Weltmeister ist.

Gleich drei ambitionierte Norweger schieden im Finale aus. Neben dem nach dem ersten Lauf zweitplatzierten Henrik Kristoffersen kamen auch Atle Lie McGrath und Alexander Steen Olsen nicht ins Ziel.