Slalom-Hoffnung Dürr Zehnte bei Nachtrennen in Flachau

Skirennfahrerin Lena Dürr hat im Nachtslalom von Flachau eine weitere Top-Ten-Platzierung erreicht, die erhofften Podestränge aber deutlich verpasst. Rund eineinhalb Wochen nach ihrem Ausfall im slowenischen Kranjska Gora wurde die 33-Jährige bei dem Flutlicht-Event in Österreich Zehnte. Nach dem ersten Durchgang hatte sie noch auf Rang vier gelegen. Dürrs Teamkollegin Emma Aicher fuhr auf einen guten achten Platz.

«Oh Mann, ich habe mir ganz was anderes vorgenommen da oben», sagte die sichtlich enttäuschte Dürr. Sie habe den zweiten Lauf zu zögerlich begonnen und nicht die nötige Energie für mehr Geschwindigkeit generieren können. «Als ich in den letzten Hang eingebogen bin, war es schon recht leise. Da dachte ich schon: Okay, das heißt nichts Gutes.»

Schweizerinnen überzeugen

Die Schweiz bejubelte einen Doppelerfolg: Camille Rast triumphierte vor Wendy Holdener und der schwedischen Riesenslalom-Olympiasiegerin Sara Hector. Die nach dem ersten Lauf führende Lokalmatadorin Katharina Liensberger fiel im Finale noch auf den vierten Platz zurück.

Dürr ist schon seit mehreren Jahren die stärkste deutsche Slalomfahrerin. In diesem Winter gilt die WM-Dritte als eine der Anwärterinnen auf den Gesamtsieg in dieser Disziplin, zweimal stand sie in der laufenden Saison auf dem Podest. Für einen Sieg konnte die Münchnerin die Abwesenheit des nach wie vor verletzten Top-Duos Mikaela Shiffrin (USA) und Petra Vlhova (Slowakei) bislang aber nicht nutzen.

Emma Aicher gilt als große Zukunftshoffnung im deutschen Alpin-Team. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa