Abfahrten abgesagt: Odermatt und Brignone gewinnen Weltcups

Die Abfahrtsrennen beim alpinen Weltcup-Finale in Sun Valley sind wegen Wetter-Kapriolen abgesagt worden. Dadurch haben der Schweizer Marco Odermatt und die Italienerin Federica Brignone den Disziplin-Weltcup gewonnen.

Wegen heftigen Schneefalls und neuer Pistenpräparierungen waren die Starts bei Männern und Frauen zunächst um jeweils drei Stunden verschoben worden. Außerdem sollte auf einer verkürzten Strecke gefahren werden. Am Nachmittag (Ortszeit) mussten die Rennen dann wegen starken Windes ganz abgesagt werden. An diesem Sonntag sollen bei Männern und Frauen die Rennen im Super-G ausgetragen werden.

Vierte Kristallkugel für Odermatt

Odermatt hatte sich zuvor bereits die Siege im Gesamtweltcup sowie in den Disziplinen Super-G und Riesenslalom gesichert. In der Abfahrt hätte ihn nur noch sein Landsmann Franjo van Allmen von Platz eins verdrängen können. Durch die Absage hat der 27-Jährige nun mit 83 Punkten Vorsprung auch die Kristallkugel in dieser Disziplin gewonnen. Bester Deutscher im Schlussklassement ist Romed Baumann auf dem 25. Rang.

Bei den Frauen sicherte sich Brignone neben dem Gesamtweltcup auch den Sieg in der Abfahrt. Vorjahressiegerin Cornelia Hütter aus Österreich mit 16 Punkten Rückstand und Brignones Landsfrau Sofia Goggia mit 34 Zählern weniger hätten die 34-Jährige noch überflügeln können. Emma Aicher, die in dieser Saison ihren ersten Abfahrts-Weltcup gewonnen hatte, belegte als beste Deutsche in der Disziplin-Wertung den neunten Platz.