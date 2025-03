Lara Gut-Behrami gewinnt Super-G und Weltcup-Kugel

Lara Gut-Behrami aus der Schweiz hat mit einem Sieg zum Saison-Abschluss noch den Weltcup im Super-G gewonnen. Beim alpinen Finale in Sun Valley in den USA dominierte die 33-Jährige das Rennen und verdrängte damit die drittplatzierte Italienerin Federica Brignone noch von der Spitze in der Disziplinwertung. Zweite wurde überraschend die 40-jährige Lindsey Vonn mit 1,29 Sekunden Rückstand. Brignone war 1,33 Sekunden langsamer als die Siegerin.

Zehn Tage nach ihrem ersten Weltcup-Sieg im Super-G belegte Emma Aicher im US-Bundesstaat Idaho mit 2,01 Sekunden Rückstand den neunten Platz. Kira Weidle-Winkelmann wurde Elfte.

Am Vortag waren die Abfahrtsrennen beim alpinen Weltcup-Finale wegen Wetter-Kapriolen abgesagt worden. Dadurch hatten der Schweizer Marco Odermatt und Gesamtweltcup-Siegerin Brignone den Disziplin-Weltcup gewonnen. Der 27-Jährige hatte sich zuvor außerdem bereits die Kristallkugeln im Gesamtweltcup sowie in den Disziplinen Super-G und Riesenslalom gesichert.