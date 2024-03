Doll beendet Karriere mit Rang 27 - Bö siegt erneut

Benedikt Doll ist nun Sportrentner. Jetzt kommt das Genießen mit der Familie. Während Doll Schluss macht, hat ein Norweger immer noch nicht genug.

Im Ziel wartete das ganze deutsche Team auf Benedikt Doll, im Konfettiregen verabschiedeten sich auch die internationalen Konkurrenten vom deutschen Capitano: Mit Platz 27 im Massenstart von Canmore beendete Doll seine lange und erfolgreiche Biathlon-Karriere.

Zwar konnte der 33-Jährige beim Saisonfinale in Kanada in seinem 323. und letzten Weltcup-Rennen nichts mehr reißen, aber das dürfte nur eine Randnotiz gewesen sein - zumal er mit WM-Bronze im Einzel noch mal einen großen Erfolg gefeiert hatte. Doll schoss bei seinem finalen Auftritt sechs Fehler und hatte am Sonntag nach 15 Kilometern als schlechtester Deutscher 3:41,8 Minuten Rückstand auf den siegreichen Norweger Johannes Thingnes Bö.

"Ich wollte noch mal kämpfen und keinen Show-Wettkampf draus machen. Ich konnte stehend fast nichts mehr treffen. Am Schluss habe ich die Jungs ziehen lassen, die Energie war weg und habe die letzten Meter für mich genossen", sagte Doll im ZDF.

Norweger dominieren alle Weltcup-Wertungen

Während Bö in Canmore einen Dreifachsieg feierte, konnte Doll in den drei letzten Rennen seiner langen und erfolgreichen Karriere keine Akzente mehr setzen. Im Sprint und in der Verfolgung hatte es auch nur zu den Plätzen 23 und 26 gereicht. Damit beenden die Schützlinge von Bundestrainer Uros Velepec die Saison mit 14 Podestplätzen, davon vier Siege - zwei für Doll sowie je einer für Roman Rees und Philipp Nawrath.

Zweiter wurde am Sonntag der Norweger Johannes Dale-Skjevdal, Rang drei sicherte sich Emilien Jacquelin aus Frankreich. Für Bö war es der 76. Weltcupsieg und der insgesamt 85. Rennsieg seiner Karriere. Damit steht nur noch sein Landsmann Ole Einar Björndalen (95), mit dem sich Bö den Titel Rekord-Weltmeister (20) teilt, vor ihm. Die dominierenden Norweger gewannen alle Weltcup-Wertungen. Neben seinem fünften Weltcupgesamtsieg gewann Bö auch die Disziplinwertungen im Massenstart, Einzel und in der Verfolgung. Sein Bruder Tarjei Bö war der Beste in der Sprintwertung. Auch die Nationenwertung und Staffelwertung gingen an die Skandinavier.

Bester Deutscher im Massenstart wurde Justus Strelow als 13., Nawrath wurde 15. Direkt vor Doll kamen Philipp Horn (23.), Johannes Kühn (24.), Rees (25.) und Danilo Riethmüller (26.) ins Ziel.

(dpa)