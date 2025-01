Ski-Star Vonn gibt nach Sturz Entwarnung: «Es geht mir gut»

Skirennfahrerin Lindsey Vonn ist erstmals nach ihrem viel beachteten Comeback auf einer Weltcup-Piste gestürzt. Die 40-jährige Amerikanerin kam im Training zur Abfahrt in Cortina d'Ampezzo kurz vor dem Ziel zu Fall. Dabei zog sie sich aber keine größere Verletzung zu, wie sie am Abend mitteilte: «Mir geht es gut, ich habe nur ein paar Schrammen.» Demnach blieb auch ihr Knie, mit dem sie mit einer Teilprothese fährt, unverletzt.

Vonn konnte nach dem Unfall selbst ins Ziel fahren. «Die Piste war großartig, ich hatte so viel Spaß», schilderte sie, ehe sie kurz vor Schluss «das Gleichgewicht verlor». Sie kündigte an, beim zweiten Training auf der Olympia-Strecke von 2026 am Freitag wieder am Start zu stehen. Am Samstag steht eine Abfahrt, am Sonntag ein Super-G (jeweils 11.00 Uhr/ARD und Eurosport) an.

Vonn ist eine Cortina-Liebhaberin

Nach knapp sechs Jahren Pause hatte Vonn im Dezember ihr Comeback im Weltcup gegeben. Am vorigen Wochenende verblüffte sie in St. Anton mit einem sechsten Platz in der Abfahrt und einem vierten Rang im Super-G. In Cortina trauen ihr viele einen Podestplatz zu: Auf der Klassikerstrecke in den Dolomiten hatte Vonn schon zwölfmal gewonnen und war acht weitere Mal auf das Treppchen gefahren. «Es ist eine Freude, zurück in Cortina zu sein», sagte sie.

