Weltverband will Flutlicht bei Alpin-Rennen minimieren

Der Skiweltverband Fis will den explodierenden Strom- und Gaspreisen im bevorstehenden Alpin-Winter mit Einsparungen beim Flutlicht begegnen.

Der Skiweltverband Fis will den explodierenden Strom- und Gaspreisen im bevorstehenden Alpin-Winter mit Einsparungen beim Flutlicht begegnen.

"Wir möchten den Einsatz von Flutlicht bei Wettkämpfen am Tage auf ein Minimum reduzieren. Allerdings kann es vorkommen, dass Scheinwerfer aus sicherheitstechnischen Aspekten und Gründen der Fernsehproduktion manche Streckenabschnitte ausleuchten müssen", teilte eine Verbandssprecherin der Deutschen Presse-Agentur vor dem Weltcup-Auftakt der Skirennfahrer an diesem Wochenende in Sölden mit.

Nach bereits drei Weltcup-Absagen im Freestyle blickt die Fis auch mit Sorge auf die Alpin-Wettbewerbe. Vor allem vermeintlich energieintensive Flutlichtrennen wie die Nachtslaloms in Garmisch-Partenkirchen oder Schladming sind in den Fokus gerückt. "Wir müssen herausfinden, wo mit einfachen Maßnahmen die größten Einsparungen erzielt werden können", äußerte die Sprecherin und nannte "die Verringerung der Beleuchtungszeiten oder eine Reduzierung der Wattzahl" als mögliche Maßnahmen.

(dpa)