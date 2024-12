Tour de Ski startet in ihre 19. Auflage

Mit einem Freistil-Sprint startet am Samstag die Tour de Ski der Langläufer in ihre 19. Auflage. Erstmals wird das Etappenrennen dabei mit Stationen in Toblach und Val di Fiemme ausschließlich in Italien stattfinden. Bis zum 5. Januar müssen die Sportler auf sieben Tagesabschnitten ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen.

Bei den Männern wird der Gesamtsieger wohl ein Norweger sein, die in dieser Saison die Weltcups dominieren. Aus deutscher Sicht wird der Auftritt von Friedrich Moch mit Spannung erwartet, nachdem er bei der vergangenen Tour sensationell Platz zwei erreicht hatte.

Spannender wird es bei den Frauen, bei denen Norwegerinnen, Schwedinnen oder auch Amerikanerinnen die Favoritinnen sind. Nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Katharina Hennig trägt Teamsprint-Olympiasiegerin Victoria Carl die deutschen Hoffnungen auf gute Einzelplatzierungen.