Gimmler belegt Rang vier im Sprint

Skilangläuferin Laura Gimmler muss weiter auf ihren ersten Einzel-Podestplatz im Weltcup warten.

Die 29 Jahre alte Allgäuerin belegte beim Sprint im norwegischen Drammen Rang vier und verfehlte einen Top-Drei-Platz um gerade einmal 33 Hundertstelsekunden. Der Sieg in der klassischen Technik ging an Norwegens Lokalmatadorin Kristine Stavaas Skistad vor der Schwedin Jonna Sundling und Tiril Udnes Weng aus Norwegen. Gimmler, die bei der WM in Planica Silber in der Staffel holte, hielt bis zur Zielgeraden exzellent mit und wurde erst auf den letzten Metern besiegt.

Bei den Männern dominierte einmal mehr Johannes Hoesflot Klaebo. Der Weltcup-Gesamtführende drehte sich noch vor dem Überfahren der Ziellinie um und kostete seinen Triumph genüsslich aus. Landsmann Erik Valnes wurde Zweiter, der Franzose Richard Jouve komplettierte das Podium.

(dpa)