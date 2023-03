Langlauf-Weltcup in Falun 2023 live im Free-TV und Stream - Übertragung, Termine und Zeitplan

Ab Mitte März geht der Langlauf-Weltcup 2023 im schwedischen Falun weiter. Alle Informationen zu Zeitplan und Terminen, sowie zur Live-Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

Der Skilanglauf-Weltcup 2022/23 startete Ende November 2022 im finnischen Ruka und endet am 26. März 2023 in Lahti. Nach den Nordischen Skiweltmeisterschaften, die in Februar und März 2023 im slowenischen Planica stattfanden, geht es als nächstes ins schwedische Falun.

In Falun wird die Wettkampfserie für die Frauen und Männer in den Disziplinen Sprint Freistil und 10 km fortgesetzt. Alle Infos rund um Termine und Zeitplan sowie Übertragung im Free TV und Stream gibt es hier.

Zeitplan und Termine des Langlauf-Weltcup 2023 in Falun

Der Langlauf-Weltcup 2023 in Falun beginnt am Freitag, dem 17. März 2023, mit der Disziplin 10 km klassisch, sowohl für Frauen als auch für Männer. Der klassische Langlauf-Stil erinnert an Gehen oder Laufen, denn ihn zeichnet aus, dass er auf einer fest vorgegebenen Fahrbahn stattfindet, ohne dass dabei der Fuß vom Boden genommen wird.

Am Samstag, dem 18. März 2023, geht es mit der Disziplin Sprint Freistil weiter, ebenfalls für beide Geschlechter. Bei der Freistil-Technik, auch Skating genannt, stößt sich der Läufer wie mit Schlittschuhen seitwärts nach vorne ab und ist somit deutlich schneller und effizienter als beim klassischen Stil.

Das Ende der Wettkampfserie in der schwedischen Kleinstadt markiert schließlich die Mixed Staffel auf 4 x 5 km am Sonntag, dem 19. März.

Das sind die Termine des Langlauf-Weltcup 2023 in Falun im Überblick:

Langlauf-Weltcup am Freitag, 17. März 2023 in Falun

12 Uhr: Frauen, 10 km klassisch

13.45 Uhr: Männer, 10 km klassisch

Langlauf-Weltcup am Samstag, den 18. März 2023 in Falun

13.20 Uhr: Männer, Sprint Freistil

13.20 Uhr: Frauen, Sprint Freistil

Langlauf-Weltcup am Sonntag, den 19. März 2023 in Falun

13.45 Uhr: Mixed, Staffel 4 x 5 km

Der Langlauf-Weltcup in Falun 2023: Live-Übertragung im Free-TV und Stream

Die Übertragung des Langlauf-Weltcups wurde bereits in den vergangenen Jahren vom Privatsender Eurosport und den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übernommen. Trotzdem sind die einzelnen Events des Langlauf-Weltcups nicht immer live im TV zu sehen, da zeitgleich häufig andere Wintersportarten ausgestrahlt werden.

Die Wettkampfserie in Falun ist im Live-Stream und zum Teil im linearen TV verfügbar: Freitags, samstags und sonntags gibt es alle Events im Live-Stream der Sportschau und zusätzlich läuft Sprint Freistil am Samstag in der ARD.

Alle Termine der Live-Übertragung im Free-TV und Stream:

Freitag, 17. März 2023

Frauen, 10 km klassisch: ab 12 Uhr im Stream auf sportschau.de

Männer, 10 km klassisch: ab 13.45 Uhr im Stream auf sportschau.de

Samstag, 18. März 2023

Frauen, Sprint Freistil : ab 13.20 Uhr auf ARD und im Stream auf sportschau .de

: ab 13.20 Uhr auf und im Stream auf .de Männer, Sprint Freistil : ab 13.20 Uhr auf ARD und im Stream auf sportschau .de

Sonntag, 19. März 2023

Mixed, Staffel 4 x 5 km: ab 11.15 Uhr im Stream auf sportschau.de

Langlauf-Weltcup 2022/23: Aktueller Weltcupstand der Männer und der Frauen

Vor den Wettkämpfen in Falun waren 25 von 30 Rennen abgeschlossen. Die Norweger Johannes Høsflot Klæbo und Pål Golberg sind zu diesem Zeitpunkt auf Platz eins und zwei, der Italiener Federico Pellegrino belegt den dritten Platz. Bei den Frauen steht vor den Rennen in Schweden die Norwegerin Tiril Udnes Weng ganz oben, gefolgt von der US-Amerikanerin Jessica Diggins auf dem zweiten und der Finnin Kerttu Niskanen auf dem dritten Platz.