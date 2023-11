Geiger über Arbeit mit Kombi-Trainer Frenzel: "Richtig gut"

Eric Frenzel hat die Seiten gewechselt: Der Ex-Athlet ist nun Trainer der deutschen Kombinierer. Olympiasieger Vinzenz Geiger hat über die Zusammenarbeit mit dem neuen Coach gesprochen.

Olympiasieger Vinzenz Geiger gefällt die Zusammenarbeit mit seinem neuen Nationaltrainer und früheren Teamkollegen Eric Frenzel in der Nordischen Kombination.

"Ich habe mich schon gefragt: "Oh, wie wird das dann so, wenn man sich schon so lange und so gut kennt?"", sagte Geiger. "Nach ein paar Monaten kann man sagen: Es ist richtig gut. Wir haben davor schon ein respektvolles Verhältnis gehabt. Er war schon immer der Anführer bei uns im Team."

Saison-Start in Ruka

An diesem Freitag starten die Kombinierer im finnischen Ruka in den Weltcup-Winter. Frenzel, der seine aktive Karriere nach der vergangenen Saison beendet hat, betreut das Team nun als Nachfolger des langjährigen Bundestrainers Hermann Weinbuch. "Als Athlet war er sehr akribisch und auch immer hundert Prozent dabei und motiviert. Das ist er jetzt als Trainer auch", sagte Geiger.

Frenzel selbst bezeichnet die Kommunikation mit seinen Sportlern als eine auf Augenhöhe. "Mir ist wichtig, dass der Austausch passt", sagte der beste deutsche Kombinierer der Geschichte. "Wenn ich sie von ein, zwei Dingen überzeugen kann, dann reicht es mir schon. Das funktioniert bisher ganz gut."

(dpa)