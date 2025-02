Skispringerin Freitag gewinnt WM-Silber

Skispringerin Selina Freitag hat dem deutschen Team die erste Medaille bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim beschert und mit Silber ihre erste Einzelmedaille bei einem Großereignis erobert. Die 23 Jahre alte Sächsin sprang im Finale auf der Normalschanze 99 und 103,5 Meter und musste sich damit nur der siegreichen Slowenin Nika Prevc geschlagen geben. Bronze holte sich Eirin Maria Kvandal aus Norwegen.

Freitag war im slowenischen Planica 2023 schon zweimal Weltmeisterin, allerdings im Team und im Mixed. In einem WM-Einzel war die Schwester von Ex-Profi Richard Freitag bislang nie über Rang vier hinausgekommen. In einem packenden Wettkampf bewahrte die deutsche Skispringerin die Nerven und ließ die Norwegerin Anna Odine Stroem und Alexandria Loutitt aus Kanada im zweiten Durchgang noch klar hinter sich.

Auch im Weltcup immer wieder Zweite

Einen Tag nach dem medaillenlosen Auftakt in der Nordischen Kombination beendete Freitag im vierten WM-Wettbewerb die deutsche Medaillenlosigkeit. Auch im Weltcup hatte Freitag zuletzt viermal Rang zwei belegt, jeweils hinter der überragenden Prevc. Diese war nach Versuchen auf 98 und 100 Meter auch in Trondheim nicht zu besiegen.

Für das weitere Team hinter Freitag lief es weniger erfolgreich. Agnes Reisch schaffte es als Zehnte immerhin noch in die Top Ten. Titelverteidigerin Katharina Schmid kam nicht über Rang 19 hinaus. «Da muss sie durch. Und da gehen wir durch», sagte Bundestrainer Heinz Kuttin. Luisa Görlich verletzte sich in der Qualifikation am Knie und musste vorzeitig abreisen. Am Samstag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) steht das Teamspringen an.