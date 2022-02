Olympische Winterspiele

08:10 Uhr

US-Eiskunstläufer Zhou bei Corona-Test positiv

Der US-Eiskunstläufer Vincent Zhou muss nach einem positiven Corona-Test bei den Olympischen Winterspielen in Peking um seinen Einzelstart am Dienstag bangen, wurde am Montag bekannt.

Im Teamwettbewerb war der 21 Jahre alte Kalifornier am Sonntag in der Kür Dritter geworden. Falls weitere Tests vor dem Kurzprogramm im Einzel negativ ausfallen sollten, könnte der WM-Dritte von 2019 noch an den Start gehen. Mit der Mannschaft holte Zhou Olympia-Silber. © dpa-infocom, dpa:220207-99-08880/2 (dpa)

