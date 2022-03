Fahnenträger Fleig gewinnt Silber im Biathlon

Der deutsche Fahnenträger Martin Fleig hat bei den Paralympics in Peking seine erste Medaille geholt.

Der 32-Jährige wurde in der sitzenden Klasse im Biathlon über 10 Kilometer mit zwei Schießfehlern Zweiter.

Der Freiburger hatte im Ziel 46 Sekunden Rückstand auf den Sieger Liu Mengtao aus China. Dritter wurde der Ukrainer Taras Rad. In seinem ersten Rennen in China war Fleig am Samstag über sechs Kilometer als Fünfter ins Ziel gekommen.

© dpa-infocom, dpa:220308-99-427456/2 (dpa)