Marco Maier überrascht mit Silber beim Biathlon-Auftakt

Biathlet Marco Maier hat überraschend die Silbermedaille am ersten Wettkampftag bei den Paralympics von Peking geholt.

Der 22-Jährige aus Kirchzarten kam über sechs Kilometer in einer Zeit von 17:03,4 Minuten im chinesischen Zhangjiakou hinter dem Ukrainer Grigori Wowschinski und vor dem Kanadier Mark Arendz ins Ziel. Maier, dem an der linken Hand drei vordere Fingerglieder fehlen, blieb bei seinem ersten paralympischen Rennen zweimal ohne Schießfehler und zeigte sich auch auf der Strecke in Top-Form. Für den Ukrainer Wowschinski war es die erste Goldmedaille für das vom Krieg geplagte Land.

© dpa-infocom, dpa:220305-99-393154/3 (dpa)