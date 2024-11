Alpin-Star Shiffrin stürzt und verpasst Traummarke

Mikaela Shiffrin hat beim Angriff auf die Traummarke von 100 alpinen Weltcup-Siegen zu viel riskiert. Beim Heimrennen in Killington (Bundesstaat Vermont) stürzte die 29 Jahre alte US-Amerikanerin im zweiten Lauf und schied aus. Nach dem ersten Durchgang hatte die zweimalige Olympiasiegerin noch geführt und war als Favoritin in den zweiten Durchgang gegangen. Ob die Star-Läuferin sich verletzt hat, blieb zunächst offen.

Den Sieg sicherte sich die Schwedin Sara Hector, die nach dem ersten Lauf Zweite war, mit 0,54 Sekunden Vorsprung auf Zrinka Ljutic aus Kroatien. Dritte wurde die Schweizerin Camille Rast (+1,05). Emma Aicher fuhr als beste Deutsche zeitgleich mit der Italienerin Giorgia Colomb auf den 19. Rang. Lena Dürr verpasste als 34. des ersten Durchgangs das Finale der besten 30 Starterinnen.

An diesem Sonntag steht erneut in Killington ein Slalom auf dem Programm. Es ist für Shiffrin in ihrer Paradedisziplin die nächste Chance, als erster Mensch die Schallmauer von 100 alpinen Weltcup-Siegen zu knacken.

Erster Weltcup-Sieg im Alter von 17 Jahren

Die siebenmalige Weltmeisterin hatte am 11. März 2023 ihren 87. Weltcup-Sieg gefeiert und damit den bisherigen Rekordhalter Ingemar Stenmark aus Schweden um einen Erfolg übertroffen. Auf Rang drei mit 82 Weltcup-Siegen folgt Shiffrins Landsfrau Lindsey Vonn, die in dieser Saison mit 40 Jahren ein Comeback plant. Ihren ersten von bisher 99 Weltcup-Erfolgen hatte Shiffrin im Dezember 2012 im Alter von 17 Jahren gefeiert, nur wenige Monate später holte sie ihre erste von sieben WM-Goldmedaillen. Mit 18 Jahren wurde sie Olympiasiegerin in Sotschi.