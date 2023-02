Blinddarm-OP: WM-Start von Norweger Braathen gefährdet

Der norwegische Skirennfahrer Lucas Braathen droht für die alpine WM in Frankreich vom 6.

bis 19. Februar auszufallen. Der Führende des Slalom-Weltcups musste sich einer Blinddarmoperation unterziehen, wie er über die sozialen Medien mitteilte.

"Hoffentlich bin ich in ein paar Wochen zurück", schrieb der 22-Jährige. Dazu postete er mehrere Bilder und ein Video von seinem Krankenhausaufenthalt in Zell am See.

Braathen stand in fünf der bisherigen sieben Slaloms der Saison auf dem Podest, zweimal ganz oben. Er gilt beim Torlauf der WM als einer der Favoriten. Der Slalom der Herren findet am letzten Tag der Titelkämpfe in Courchevel statt.

(dpa)