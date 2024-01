Grenier wiederholt Riesenslalom-Triumph in Slowenien

Die kanadische Skirennfahrerin Valerie Grenier hat ihren Vorjahressieg wiederholt und erneut den Riesenslalom in Kranjska Gora gewonnen.

Die 27-Jährige preschte im zweiten Durchgang noch vom vierten auf den ersten Platz vor und sicherte sich so den zweiten Weltcup-Erfolg ihrer Karriere. Zweite wurde bei dem Rennen in Slowenien die Schweizerin Lara Gut-Behrami vor der Italienerin Federica Brignone.

Die slowakische Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhova, die nach dem ersten Lauf noch in Führung gelegen hatte, musste sich mit Rang vier begnügen. US-Ausnahmeathletin Mikaela Shiffrin belegte diesmal nur den neunten Platz.

Emma Aicher fuhr auf Rang 15 und damit ihr bislang bestes Weltcup-Ergebnis in einem Riesentorlauf ein. Ihre deutsche Teamkollegin Fabiana Dorigo verpasste den zweiten Durchgang. Am Sonntag steht in Kranjska Gora noch ein Slalom auf dem Programm.

(dpa)