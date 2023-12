Rennen in Val d'Isère und St. Moritz wetterbedingt abgesagt

Der alpine Ski-Weltcup bleibt vom Wetterpech verfolgt.

Der für heute geplante Slalom der Herren im französischen Val d'Isère wurde nach Regen und Schneefall in der Nacht abgesagt. Die Piste garantiere keine sicheren und fairen Bedingungen, teilten die Veranstalter mit.

Auch der Super-G der Damen in St. Moritz in der Schweiz wurde gestrichen. Der Zustand der Strecke habe sich drastisch verschlechtert, hieß es.

Zuvor konnten in dieser Saison schon Rennen in Sölden, am Matterhorn und in Beaver Creek in den USA wegen des Wetters nicht wie geplant stattfinden.

Den Riesenslalom in Val d'Isère am Samstag hatte der Schweizer Marco Odermatt gewonnen, der Allgäuer Alexander Schmid war bei seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss Neunter geworden. Die Abfahrt in St. Moritz hatte US-Star Mikaela Shiffrin für sich entschieden. Die deutschen Starterinnen Emma Aicher und Kira Weidle waren auf die Plätze sechs und neun gefahren.

(dpa)