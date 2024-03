Skirennfahrerin Gut-Behrami gewinnt Super-G-Gesamtweltcup

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami verpasst im letzten Super-G der Saison zwar das Podest, räumt aber ihre dritte Kristallkugel in diesem Winter ab. Eine vierte könnte folgen. Kira Weidle wird Sechste.

Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami hat auch die Gesamtwertung im Super-G gewonnen. Die 32-Jährige belegte beim Saisonfinale in Saalbach-Hinterglemm Rang sieben.

Die Italienerin Federica Brignone als Zweite und die österreichische Lokalmatadorin Cornelia Hütter als Fünfte waren zwar schneller, konnten Gut-Behrami aber nicht mehr von der Spitze des Gesamtklassements verdrängen. Den Sieg im letzten Super-G des Winters sicherte sich die Tschechin Ester Ledecka.

Gut-Behrami hatte zuvor bereits den Gesamtweltcup und die Disziplinwertung im Riesenslalom gewonnen. Am Samstag kann sie sich noch zur Abfahrts-Königin krönen. Das Kunststück, in einer alpinen Ski-Saison die große Kristallkugel und drei kleine Pokale zu holen, ist bislang nur der amerikanischen Ausnahmeathletin Mikaela Shiffrin gelungen. Für Gut-Behrami ist es bereits der fünfte Gesamtsieg im Super-G.

Die einzige deutsche Starterin, Kira Weidle, fuhr am Freitag auf Platz sechs. Zum Podest fehlten der Starnbergerin 0,15 Sekunden. Die WM-Zweite von 2021 war nicht ganz zufrieden. Zumindest gehe es aber "wieder in die richtige Richtung", sagte sie dem ZDF. Insgesamt sei es "nicht die Saison, die ich mir erhofft hatte", erklärte Weidle. Man werde im Sommer "viele Dinge überdenken müssen", kündigte die 28-Jährige an.

(dpa)