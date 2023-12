Kombinierer Faißt holt Podestplatz in Ramsau

Österreichs Topathlet Lamparter schafft es, den dominierenden Kombinierer zu stoppen. Der Wettkampf in Ramsau fand in einem ungewöhnlichen Format statt. Ein Deutscher ist vorne dabei.

Der Nordische Kombinierer Manuel Faißt hat für den ersten deutschen Podestplatz in diesem Winter gesorgt.

Der 30-Jährige schaffte es nach einem Zehn-Kilometer-Lauf und einem Normalschanzensprung in Ramsau am Dachstein auf Rang drei und musste sich nur den beiden herausragenden Athleten Johannes Lamparter ( Österreich) und Jarl Magnus Riiber (Norwegen) geschlagen geben.

Faißt war in der Loipe bereits ordentlich dabei, überzeugte dann auch mit 89,5 Metern auf der Schanze. Die Norweger mussten in diesem Winter den ersten Dämpfer hinnehmen. Riiber musste sich in der Loipe einer ganzen Gruppe geschlagen geben und schaffte es noch auf Platz zwei hinter Lokalmatador Lamparter.

Der Wettbewerb wurde in einem ungewöhnlichen Format ausgetragen. Üblicherweise wird erst gesprungen und dann gelaufen, diesmal war es andersherum. Diese Form der Ausrichtung begünstigt eigentlich gute Springer wie Riiber.

Auch Julian Schmid (7.), Johannes Rydzek (8.) und Terence Weber (10.) schafften es unter die besten Zehn. Am Samstag steht ein weiteres Einzel auf dem Programm.

(dpa)