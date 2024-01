Ski nordisch

Norwegerinnen dominieren in Oberstdorf

Holte den zweiten Platz in Oberstdorf: Gyda Westvold Hansen.

Auf der Schanze zu stark und in der Loipe überlegen: Gegen die Norwegerinnen kommt in der Nordischen Kombination niemand an. Eine Hoffnungsträgerin aus Deutschland gibt es.

Die deutschen Nordischen Kombiniererinnen haben sich beim Heimspiel in Oberstdorf der überlegenen norwegischen Konkurrenz klar geschlagen geben müssen. Für die Skandinavierinnen gab es erneut einen Dreifacherfolg. Nach einem Normalschanzensprung und dem folgenden Fünf-Kilometer-Lauf siegte Ida Marie Hagen vor Gyda Westvold Hansen und Mari Leinan Lund. Westvold Hansen, die sonst die Disziplin dominiert, musste sich damit im Allgäu gleich zweimal geschlagen geben. Die beste deutsche Athletin war erneut Nathalie Armbruster. Die 18-Jährige ist besonders laufstark und verbesserte sich in der Loipe diesmal von Rang 15 bis auf den fünften Platz. Maria Gerboth schaffte es als Zehnte ebenfalls in die erweiterte Weltspitze. Dahinter landeten Jenny Nowak (11.), Sophia Maurus (15.) und Svenja Würth, die nach dem Springen noch Vierte war und am Ende Rang 18 belegte. (dpa)

