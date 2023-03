Rekordmann Frenzel verzichtet auf Kombinierer-Einzel bei WM

Rekordmann Eric Frenzel hat freiwillig auf einen möglichen Start im WM-Einzel der Nordischen Kombination verzichtet.

"Es war für mich nach dem Medaillengewinn in der Mannschaft so, dass ich gesagt habe, ich habe mein Ziel erreicht. Ich wollte auch ein bisschen Druck für die Qualifikation rausnehmen", sagte der 34-Jährige, der Teil des deutschen Quartetts war, das in Planica Silber hinter Norwegen gewann. Frenzel ist mit seiner 18. WM-Medaille meistdekorierter Mann bei nordischen Ski-Weltmeisterschaften und überflügelte Norwegens Langlauf-Legende Björn Dählie.

Die Staffel könnte somit sein letztes WM-Rennen gewesen sein, ein Karriereende steht im Raum. "Ich habe mich vorher nicht viel damit beschäftigt. Der Spitzensport lässt nicht viel zu. Es wird demnächst die Zeit kommen, wo ich die Zeit habe, mit meiner Frau und meiner Familie zu sprechen", sagte Frenzel der Deutschen Presse-Agentur. Momentan sei er mit sich "im Reinen".

Für das Einzel am Samstag (10.30 Uhr Skispringen, 15.00 Uhr Langlauf) waren Olympiasieger Vinzenz Geiger und der WM-Zweite Julian Schmid gesetzt. Manuel Faißt und Johannes Rydzek schafften in einer internen Ausscheidung den Sprung ins Team. Jakob Lange ist außen vor. "Das war heute sehr eindeutig", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch.

(dpa)