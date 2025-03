Weltcup-Finale: Brignone gewinnt auch Riesenslalom-Kugel

Skirennfahrerin Federica Brignone hat sich beim alpinen Weltcup-Finale auch den Disziplinsieg im Riesenslalom gesichert. Der italienischen Weltmeisterin reichte dafür in Sun Valley in den USA ein zweiter Platz hinter Tagessiegerin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz. In der Saisonwertung zog die 34-Jährige damit noch an Alice Robinson vorbei - weil die Neuseeländerin schon im ersten Durchgang ausgeschieden war.

Brignone unterstrich ihren Rang als beste Skifahrerin des Winters: Sie hatte davor schon zwei Kristallkugeln für den Gesamtweltcup und die Disziplinwertung in der Abfahrt gewonnen. Im Super-G wurde sie knapp Zweite hinter Gut-Behrami. Auf Tagesrang drei in Sun Valley fuhr Olympiasiegerin Sara Hector aus Schweden.

Deutsches Duo ohne Glück auf schwerer Strecke

Die zwei deutschen Starterinnen kamen mit der schwierigen Strecke im US-Bundesstaat Idaho nicht zurecht. Lena Dürr vermied im zweiten Lauf zwar einen Ausfall, landete mit mehr als zwölf Sekunden Rückstand aber auf dem letzten Rang von nur 17 gewerteten Fahrerinnen. Emma Aicher hielt sich nicht auf dem Kurs, verpasste ein Tor und schied aus.

Die beiden sind am Donnerstag, wenn als letzte Saisonrennen die Slaloms der Frauen und Männer anstehen, nochmal an der Reihe. Am Mittwoch steht zuvor der Riesentorlauf der Männer auf dem Programm.

Lena Dürr kam mit dem Kurs in Sun Valley nicht zurecht. Foto: John Locher/AP/dpa

Der Tageserfolg in Sun Valley ging an Lara Gut-Behrami. Foto: Robert F. Bukaty/AP/dpa

Ein Sturz kostete Alice Robinson aus Neuseeland den Sieg in der Riesenslalom-Wertung. Foto: Robert F. Bukaty/AP/dpa