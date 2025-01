Vonn und Goggia bei Weltcup-Abfahrt in Garmisch im Fokus

Beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen wollen Rückkehrerin Lindsey Vonn und Favoritin Sofia Goggia die deutschen Ski-Fans begeistern. In der Abfahrt an diesem Samstag (10.15 Uhr/ZDF und Eurosport) ist die Italienerin Favoritin, nachdem sie jüngst schon in Cortina d'Ampezzo sowie im Garmischer Abschlusstraining jeweils die Schnellste war. Vonn (USA) wiederum will nur Wochen nach ihrem erstaunlichen Comeback mit 40 Jahren und einer Teilprothese im Knie das Podest attackieren.

Für das Heim-Event nahe der Zugspitze, der letzten Abfahrt vor der WM Anfang Februar in Saalbach-Hinterglemm, hat der Deutsche Skiverband (DSV) vier Fahrerinnen nominiert. Zu den Kandidatinnen auf eine vordere Platzierung gehören dabei Ex-Vizeweltmeisterin Kira Weidle-Winkelmann - die 2019 schon einmal Dritte auf der Kandahar-Piste wurde - und Emma Aicher. Am Sonntag folgt zum Garmischer Weltcup-Abschluss ein Super-G.

Sofia Goggia geht als Favoritin in die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Foto: Angelika Warmuth/dpa