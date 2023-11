Mechler tritt als Bundestrainer der DSV-Springerinnen zurück

Kurz vor dem Saisonstart beendet Maximilian Mechler überraschend seine Tätigkeit als Bundestrainer der Skispringerinnen. Ein Interimsnachfolger steht bereits fest.

Überraschender Absprung kurz vor dem Start: Maximilian Mechler ist als Bundestrainer der deutschen Skispringerinnen zurückgetreten.

"Wir haben bis zuletzt tolle Erfolge erzielt. Allerdings habe ich in den letzten Wochen erkannt, dass ich das Team nicht mehr so erreicht habe, wie es notwendig wäre, um diese Erfolge auch in Zukunft erreichen zu können", sagte der 39-Jährige laut Mitteilung des Deutschen Skiverbandes.

"Obwohl ich den Zeitpunkt meines Rücktritts bedauere, bin ich fest davon überzeugt, dass dies der richtige konsequente Schritt ist", sagte der frühere Athlet. Die Skispringerinnen um Weltmeisterin Katharina Schmid (früher Althaus) starten am 2. Dezember in ihre Weltcup-Saison. Interimsweise wird der bisherige Co-Trainer Thomas Juffinger nun das Team leiten.

Sportdirektor bedauert Entscheidung

Sportdirektor Horst Hüttel erklärte, er bedauere Mechlers Entscheidung, respektiere sie aber auch. "Max wird zukünftig die Nachwuchsmannschaften der Herren unterstützen. Damit stellen wir einen wertvollen Know-how-Transfer im System sicher", sagte Hüttel.

Mechler hatte zur Saison 2021/22 die Nachfolge des langjährigen Bundestrainers Andreas Bauer angetreten. Unter seiner Leitung krönte sich Schmid (damals Althaus) bei der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica im vergangenen Winter zur Weltmeisterin auf der Normalschanze. Auch das deutsche Team und Mixed-Team gewannen Gold.

