Die Tournee-Duelle der deutschen Skispringer in Oberstdorf

Alle sechs deutschen Skispringer haben sich für den Auftakt der 73. Vierschanzentournee qualifiziert. An diesem Sonntag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) treten sie am Schattenberg in Oberstdorf wie gewohnt in K.o.-Duellen an. Wer springt gegen wen? Ein Überblick (Die Zahl in der Klammer gibt die Platzierung in der Qualifikation an):

Pius Paschke (6/Kiefersfelden) - Adrian Tittel (45/Aue)

Karl Geiger (9/Oberstdorf) - Pawel Wasek (42/Polen)

Andreas Wellinger (13/Ruhpolding) - Alexander Zniszczol (38/Polen)

Stephan Leyhe (33/Willingen) - Benjamin Östvold (18/Norwegen)

Philipp Raimund (39/Oberstdorf) - Wladimir Zografski (12/Bulgarien)