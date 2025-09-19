Sturz auf Olympia-Schanze: Pinkelnig verpasst Winterspiele

Die österreichische Skispringerin Eva Pinkelnig hat sich bei ihrem Sturz auf der Olympia-Schanze in Predazzo schwer am Knie verletzt und verpasst die Winterspiele. Die 37-Jährige zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innen- und Außenmeniskus im linken Knie zu, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) mitteilte. Zudem wurde ein Knorpelschaden festgestellt. Pinkelnig, die 2023 den Gesamtweltcup gewann, verpasst die komplette Saison.

Sie war beim ersten Testspringen auf der neuen Olympia-Schanze in Italien im Rahmen des Sommer-Grand-Prix im zweiten Durchgang gestürzt. Die Vorarlbergerin kam nach der Landung zu Fall, blieb im Auslauf liegen und hielt sich das Knie. Im Fernsehen waren Schreie zu hören. Die Olympischen Winterspiele finden im Februar 2026 statt.