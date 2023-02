Wellinger und Geiger gewinnen Super-Team-Wettbewerb

Die deutschen Skispringer Andreas Wellinger und Karl Geiger haben erwartungsgemäß den Super-Team-Wettbewerb im rumänischen Rasnov gewonnen.

Das bayerische Duo setzte sich nach insgesamt sechs Sprüngen vor Slowenien (Ziga Jelar, Maksim Bartolj) sowie Österreich mit Philipp Aschenwald und Clemens Aigner durch. Wellinger und Geiger waren in Abwesenheit zahlreicher Topteams klar für den Sieg favorisiert. Am Samstag hatte Olympiasieger Wellinger auch das Einzel gewonnen, Geiger wurde Dritter.

Das Super-Team wurde in der vergangenen Woche in Lake Placid erstmals im Weltcup durchgeführt. Statt wie beim Team üblich vier Athleten sind im Super-Team nur zwei Sportler gefragt, die dafür je drei Sprünge absolvieren. Die Prominenz um den Gesamtweltcup-Führenden Halvor Egner Granerud aus Norwegen reiste nicht nach Rasnov, um sich die Reisestrapazen vor der WM in Planica in Slowenien zu ersparen.

(dpa)