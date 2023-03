Weltmeisterin Althaus gestoppt: Fünfte in Oslo

Die dreifache Skisprung-Weltmeisterin Katharina Althaus hat ihren Lauf nach der WM nicht fortsetzen können.

Die 26 Jahre alte Allgäuerin kam beim Weltcup-Einzel am Holmenkollen in Oslo trotz Halbzeit-Führung nicht über Rang fünf hinaus.

Mit Sprüngen auf 126 und 120,5 Meter reichte es für Althaus im Gegensatz zu den vier WM-Wettbewerben, als es immer eine Medaille gab, nicht fürs Podium. Der Tagessieg ging an Österreichs Chiara Kreuzer vor der Slowenin Ema Klinec und Anna Odine Stroem aus Norwegen.

Althaus nahm ihrer Gesamtweltcup-Rivalin Eva Pinkelnig aus Österreich (Rang elf) zwar ein paar Punkte ab, hätte mit einem Sieg aber noch deutlich näher heranrücken können. Auch Selina Freitag (6.) hielt in der Weltspitze mit. Hinter Althaus und Freitag waren Juliane Seyfarth (20.), Luisa Görlich (21.), Anna Rupprecht (26.) und Pauline Heßler (28.) ebenfalls im zweiten Durchgang dabei. Das Einzel am Sonntag (14.15 Uhr) bietet Althaus die nächste Chance auf den siebten Saisonsieg in diesem Weltcup-Winter.

