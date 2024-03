Deutsche verpassen in Trondheim Weltcup-Podest deutlich

Selina Freitag ist als Siebte beste deutsche Springerin beim Weltcup in Trondheim. Katharina Schmid enttäuscht als 16.

Die deutschen Skispringerinnen haben beim Weltcup im norwegischen Trondheim eine Spitzenplatzierung verfehlt. Selina Freitag kam am Dienstag als beste DSV-Athletin auf der kleinen Schanze des WM-Ortes von 2025 auf den siebten Platz. Eirin Maria Kvandal aus Norwegen feierte ihren dritten Weltcup-Sieg. Zweite wurde die Österreicherin Eva Pinkelnig knapp vor Nika Kriznar aus Slowenien.

Enttäuschend verlief der Wettkampf für Katharina Schmid. Die siebenfache Weltmeisterin kam nur auf den 16. Platz und fiel auch in der Raw-Air-Wertung vom dritten auf den vierten Rang zurück. Die Tour auf vier verschiedenen Schanzen in Norwegen führt weiterhin unangefochten Kvindal an.

Hinter Freitag und Schmid schafften es Anna Rupprecht (24.), Agnes Reisch (26.), Juliane Seyfarth (28.) und Luisa Görlich (29.) in die Punkteränge. Die Raw-Air-Serie wird nun mit Wettbewerben am Mittwoch auf der Großschanze in Trondheim und am Wochenende auf der Skiflugschanze in Vikersund fortgesetzt.

(dpa)