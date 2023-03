Gesamtweltcup: Nörl hofft auf "Übergepäck beim Heimflug"

Der deutsche Snowboardcrosser Martin Nörl steht kurz davor, zum zweiten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup zu gewinnen.

Vor den zwei abschließenden Rennen an diesem Wochenende im kanadischen Mont Sainte-Anne führt der gebürtige Landshuter das Klassement mit 39 Punkten Vorsprung an. "Da kann noch alles passieren. Ich versuche, nicht nervös zu sein, zwei gute Rennen zu fahren - und dann haben wir hoffentlich Übergepäck beim Heimflug", sagte der 29-Jährige in einer Verbandsmitteilung von Snowboard Germany.

Zwei Weltcupsiege feierte der Bayer in diesem Winter bereits, hinzu kommen zwei weitere Podestplätze. Bei der WM im Februar in Georgien bescherte er den deutschen Snowboardern mit Silber die einzige Medaille.

Das kanadische Wintersportgebiet in der Provinz Quebec steht erstmals im Weltcup-Kalender der Snowboardcrosser. "Der Kurs sagt mir auf den ersten Blick zu: Die Startgerade sieht nicht zu technisch aus, die Geschwindigkeit dürfte insgesamt nicht zu hoch sein", sagte Nörl.

(dpa)