Snowboard-Weltcup am Copper Mountain 2023: Übertragung im TV und Live-Stream und Termine

Im Half Pipe und im Big Air treten die Sportler beim Snowboard-Weltcup 2023/24 am Copper Mountain an. Wann findet der Wettkampf statt und wo wird er übertragen?

Zur Wintersport Saison gehört neben Skispringen, Biathlon oder den Ski-Abfahrten auch der Snowboard-Weltcup 2023/24. Bei den Cross- und Alpin-Events geht es vor allem um Geschwindigkeit. In der Pipe und im Park holen die Athleten ihre besten Sprünge und Tricks raus. Schon seit Oktober läuft der Snowboard-Weltcup 2023/24. Der Startschuss für die Saison fiel im Schweizer Chur. Als nächstes steht jetzt der Wettkampf am Copper Mountain in Colorado in den USA an. In den Disziplinen Half Pipe und Big Air kämpfen die Athleten um den Sieg. Letztes Jahr gewann im Big Air-Finale der Norweger Marcus Kleveland und im Halfpipe-Finale Scott James aus Australien. Die beste deutsche Platzierung erreichte Christoph Lechner und landete auf Platz 10. Für die neue Saison werden die Karten jedoch neu gemischt. Wann findet der Wettkampf am Copper Mountain statt und wo wird er übertragen?

Snowboard-Weltcup am Copper Mountain 2023: Termin und Zeitplan

Der Snowboard-Weltcup am Copper Mountain geht über mehrere Tage. Die Disziplinen Big Air und Half Pipe werden an unterschiedlichen Tagen ausgetragen. Beim Big Air bewerten die Judges Höhe, Schwierigkeit und Style der Tricks, die nach dem Absprung von einer Schanze performt werden. Dabei springen die Snowboarder bis zu sieben Meter hoch und 25 Meter weit. Seit den olympischen Spielen 2018 in PyeongChang ist die Disziplin olympisch. Half Pipe ist bereits seit 1998 eine olympische Disziplin und auch hier wird nach Höhe, Schwierigkeit und Style der Tricks bewertet. Statt von einer Schanze abzuspringen, springen die Snowboarderinnen und Snowboarder etwa fünf Meter über den Rand der Halfpipe hinaus, dabei zeigen Sie meist zwischen fünf und acht Tricks. Die Länge der Half Pipe variiert normalerweise zwischen 100 und 130 Metern.

Die Finalrunden finden laut Zeitplan des Snowboard Weltcups 2023/24 am 15. Dezember 2023 und am 16. Dezember 2023 statt. Die Qualifikation für die jeweiligen Disziplinen finden an den beiden vorherigen Tagen statt. Am Mittwoch, dem 13. Dezember 2023, wurde die Big Air Qualifikation ausgetragen und am Donnerstag, dem 14. Dezember 2023, die Half Pipe Qualifikation. Am Freitag beginnt dann das Big Air Finale und am Samstag findet das Half Pipe Finale der Frauen und der Männer statt.

Zeitplan Weltcup am Copper Mountain 2023:

Mittwoch, 13. Dezember 2023, Qualifikation Big Air

Donnerstag, 14. Dezember 2023, Qualifikation Half Pipe

Freitag, 15. Dezember 2023, Finale Big Air

Samstag 16. Dezember 2023, Finale Half Pipe

Snowboard-Weltcup am Copper Mountain 2023: Übertragung im TV und Stream

Übertragen wird dieser Wettkampf aus Colorado weder im deutschen TV noch im Livestream. Wer trotzdem etwas vom Snowboard Weltcup mitbekommen möchte, kann sich am Donnerstag, dem 14. Dezember 2023, die Zusammenfassung des Parallel-Riesenslaloms aus Carezza in Italien sowohl im TV bei ZDF als auch im Livestream auf sportstudio.de anschauen. Ab ca. 15.50 Uhr wird das Event von Marc Windgassen kommentiert.